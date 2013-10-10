美国国务卿克里与李克强会面，重申美国将全力打破财政僵局

港报社评：新旧特首分歧，林郑因祸得福--信报3月30日
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
(本文由路透中文网编译提供)
路透文莱斯里巴加湾市10月10日 - 一名美国官员称，中国国务院总理李克强在文莱东亚峰会间隙与美国国务卿克里会面时，谈到了美国债务问题，而克里表态称美国致力于打破财政僵局。
该官员要求匿名，他称克里明确表示，美国政府关门以及围绕预算问题的争议是美国政治中的“一个瞬间”，并重申奥巴马致力于解决这个问题。
中国是美债的最大持有方，一些中国官员对华盛顿预算僵局拖延表示了关切。据美国财政部数据，中国持有1.28万亿美元美国公债，此外还持有不少美国机构债。
美国财政部为避免债务违约所采取的非常规措施只能维持到10月17日，而美国国会目前尚未同意调高美国债务上限，这引发市场动荡，美元兑其他主要货币汇率已逼近八个月低位。
该官员补充道：“他们还达成共识，即美国是全世界最强大的经济体之一，且中美保持紧密经济关系符合双方共同利益。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
民主派和建制派非常罕有地意见接近，针对小三TSA（现改称BCA）问题站在同一阵线，三十三名跨党派立法会议员联署要求搁置这一项备受争议的教育政策。联署名单之中，除了二十七位民主派和一位无党派议员之外，还有五位建制派议员，分别是经民联的梁美芬和石礼谦，新民党的田北辰、容海恩和叶刘淑仪。工党议员张超雄甚至讲得别开生面：「我愿意企喺梁美芬后面开记招。」
路透东京3月30日 - 美元兑一篮子货币周四徘徊在一周高位附近，受益于欧元走软。欧洲央行退出货币宽松政策的预期消退，压低欧元。
候任行政长官林郑月娥表示，筹组管治团队原则是广纳贤能不论派别，政治光谱上不同位置人士，包括民主派背景的人才，都会在考虑之列，盼望外界给予鼓励和空间。修补社会撕裂需要双向而行，林太应以最大诚意邀请民主派人才加入新班子，以行动证明延揽背后绝无「招降纳叛」又或「统战」之意，而是真心希望加强合作，释除疑虑戒心，至于民主派亦应该积极考虑加入，在不懈追求民主的同时，参与管治工作改善民生，为打破当前香港困局，走出重要一步。