李克强与克里会面 谈及美债务问题

路透文莱斯里巴加湾市10月10日 - 一名美国官员称，中国国务院总理李克强在文莱东亚峰会间隙与美国国务卿克里会面时，谈到了美国债务问题。

该官员未透露此次会谈的细节，只是称双方周三会面时简短讨论了该议题。

美国财政部为避免债务违约所采取的非常规措施只能维持到10月17日，而美国国会目前尚未同意调高美国债务上限，这引发市场动荡，美元兑其他主要货币汇率已逼近八个月低位。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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