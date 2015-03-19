中国财政部：周五起对地方盘活财政存量资金专项检查 为期一个月

路透北京3月19日 - 为提高财政资金使用效率，中国财政部周四发布通知，自周五（20日）起开展为期一个月的对地方盘活财政存量资金有关情况的专项检查。财政部监督检查局重点对西藏、新疆生产建设兵团以及存量资金较大、问题较多的地区进行现场督导。

财政部网站新闻稿称，重点检查地方各部门各单位未严格落实国务院规定，预算执行进度缓慢、盘活财政存量资金不力等问题。检查对象包括各省（区、市）、地（市、州），覆盖面达到100%。各级次检查中，可根据实际情况，延伸检查有关资金管理使用部门和单位，至少应延伸检查四个。

检查内容包括：一般公共预算结转结余资金清理情况，重点检查一般公共预算结转结余资金（含从2015年起由政府性基金预算转列一般公共预算的结转结余资金）清理情况。

政府性基金预算结转资金清理情况。重点检查政府性基金预算结转资金应调入而未调入一般公共预算统筹使用情况。调入的基金是否按规定补充预算稳定调节基金问题，以及2014年底政府性基金结转资金规模是否超过该项基金当年收入的30%问题。

转移支付结转结余资金管理情况。重点检查2012年及以前年度上级财政专项转移支付结转结余资金交回、收回情况；2013年以来的专项转移支付结转资金使用时用途调整情况。专项转移支付结转结余资金交回、收回及用途调整情况是否按规定汇总报送上级财政部门和业务主管部门备案等问题。

部门预算结转结余资金管理情况。重点检查各部门、各单位结转资金执行进度情况，2012年及以前年度项目结转资金（包括基建资金和非基建资金）是否按规定由同级财政收回统筹使用，收回统筹使用的资金是否按规定进行会计核算等问题。

预算周转金、预算稳定调节基金管理情况。重点检查预算周转金设置情况，以及调入预算稳定调节基金金额。是否存在超过法定额度设置预算周转金，是否按规定控制预算稳定调节基金规模等。

其他情况。包括收入缴库管理情况、偿债准备金管理情况等。重点检查是否存在截留、占用、挪用或者拖欠应当上缴国库的预算收入，是否将所有政府收入和支出列入预算，是否存在虚列收入和支出问题。是否违反规定自2015年1月1日起新设各种形式的偿债准备金，原已设立的各类偿债准备金是否按规定纳入预算管理及其使用情况。是否按要求制定盘活各项财政存量资金管理办法等。

通知要求对查出的违法违规问题进行严肃处理，违纪违规资金按照资金下拨渠道予以收回。

财政部此前曾发布关于推进地方盘活存量资金有关事项的通知，明确地方结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。（完）

欲浏览通知全文，请点选财政部官网(here)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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