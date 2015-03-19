中国贪官乔建军及其前妻赵世兰可能被美国遣返回国

路透洛杉矶3月18日（记者 Tim Reid） - 美国一检察官周三称，美国可能将中国贪官乔建军的前妻赵世兰遣返回中国。

美国司法部周二对中储粮周口直属库原主任乔建军及其前妻赵世兰提起指控，指控两人涉嫌向美国转移赃款并通过欺诈获得美国投资移民签证。

赵世兰在华盛顿州被捕拘押，不得保释；乔建军仍在逃。

洛杉矶助理检察官Ronald Cheng称，对于赵世兰，选择之一是被遣返回中国，理由是其虚假描绘他们仍然在婚，并且在获得美国签证的资金来源上撒谎，这违反了移民法。

美国官员称，他们不知道乔建军藏身何处。Ronald Cheng称，如果针对赵世兰违反移民法的指控被定罪，赵世兰可能会被遣返回国，以绕开中美两国没有引渡条约的障碍。如果乔建军被抓，可能也会被遣返回国。

“这肯定是可能的后果之一，她（赵世兰）会被遣返回中国，”Ronald Cheng在采访中说。

赵世兰的律师Kirk Davis称：“随着案件的进展，我们希望此案的我们一方讲出我方的理由。”赵世兰周五将首次出庭接受审理。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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