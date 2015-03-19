中国贪官乔建军及其前妻赵世兰可能被美国遣返回国

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶3月18日 - 美国一检察官周三称，美国可能将中国贪官乔建军的前妻赵世兰遣返回中国。
美国司法部周二对中储粮周口直属库原主任乔建军及其前妻赵世兰提起指控，指控两人涉嫌向美国转移赃款并通过欺诈获得美国投资移民签证。
赵世兰在华盛顿州被捕拘押，不得保释；乔建军仍在逃。
洛杉矶助理检察官Ronald Cheng称，对于赵世兰，选择之一是被遣返回中国，理由是其虚假描绘他们仍然在婚，并且在获得美国签证的资金来源上撒谎，这违反了移民法。
美国官员称，他们不知道乔建军藏身何处。Ronald Cheng称，如果针对赵世兰违反移民法的指控被定罪，赵世兰可能会被遣返回国，以绕开中美两国没有引渡条约的障碍。如果乔建军被抓，可能也会被遣返回国。
“这肯定是可能的后果之一，她（赵世兰）会被遣返回中国，”Ronald Cheng在采访中说。
赵世兰的律师Kirk Davis称：“随着案件的进展，我们希望此案的我们一方讲出我方的理由。”赵世兰周五将首次出庭接受审理。（完）
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)