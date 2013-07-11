汪洋称中美经济关系有点像夫妻

2013年7月10日，美国财政部长雅各布·卢和中国国务院副总理汪洋在美国财政部参加中美战略与经济对话。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透华盛顿7月10日 - 中国国务院副总理汪洋周三在华盛顿出席第五轮中美战略与经济对话时指出，中美经济关系有点像夫妻，需要建立信任与合作。

中美第五轮战略与经济对话由中方的国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪，与美国国务卿克里和财政部长雅各布·卢共同主持。

汪洋调侃道：“今天由我和雅各布·卢这对新人来主持新一轮的中美经济对话，在中国的语境里，新人是指刚刚结婚的夫妻，我知道美国允许同性婚姻。但显然我和雅各布·卢没有这个意思啊。”

汪洋补充道，中美经济关系有点像夫妻，需要增进了解，增强互信，培育共同的生活基础。

“我们两家不能走离婚的路，像邓文迪和默多克，代价太大了。”

汪洋是中国知名的改革派官员，曾担任广东省委书记，今年3月当选国务院副总理。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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