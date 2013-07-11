修正-《中美关系焦点》美国呼吁中国深化经改并停止网络攻击，承诺加强互信

(因译文有误，内文第一段应改为窃取“商业机密”，非“贸易秘密”)

路透华盛顿7月10日 - 美国官员周三以中国自身利益为切入点，呼吁中国通过调整汇率政策等方式深化经济改革，并停止网络盗窃商业机密行为，称这将对双方都有利。

美国副总统拜登开启年度美中战略与经济对话序幕时，强调两国在支撑全球经济方面有共同利益和责任。

“中国下一步需对自身经济采取的措施恰好也符合美国的利益，”他在为期两日的对话开幕时表示。

拜登称，“中方自己制定的计划内容包含的调整十分必要且难度很高，像汇率自由化、向消费型经济转型、加强知识产权保护和鼓励创新；但如果能实现则对两国都有好处。”

不过，拜登直言不讳地提到通过网络盗取知识产权这一敏感问题。两国这方面的对话因“斯诺登事件”而变得复杂化。

“目前美国企业碰到的直接网络盗取问题必须被视为越界，需要加以杜绝，”拜登说。美国官员称所有国家之间都存在间谍活动，但中国在窃取国外技术方面有其特殊性。

一年一度的美中战略与经济对话涉及经济以及广泛的地缘政治问题，今年美方由美国副国务卿伯恩斯(Bill Burns)和财长杰克卢共同主持，中方代表团以国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪为首。

**美国寻求公平的竞争环境**

汪洋的开幕致辞突出表明，中国希望打造新型美中关系。

“我们此次的工作...是将两国元首之间达成的重要共识转化成实际的结果，并为这种新型大国关系赋予新的内涵，”他说。

杰克卢对中国在习近平3月就任后所领导的改革计划表示欢迎。

不过他也列举了美国对中国政策的不满，这些政策受到美国国会密切关注，施压奥巴马政府须相应处理。

杰克卢说，美国寻求一个“能使我们的企业及工人有公平竞争环境的经济关系，以及包括创新者和智慧财产拥有者在内的全球经济参与者，权利均可受保护，免于政府所支持的网路攻击。”

美国企业也抱怨中国要求外资移转技术中国以换取市场管道的政策、还有农产品障碍壁垒、金融和管制偏向中国国企。

当会议进入战略及经济分组讨论时，杰克卢再次强调包括汇率在内的改革的重要性，如此一来中国经济才能从仰赖投资及出口，转型至由消费来带动。

“汇率改革是过程的基础之一，因为这将提升中国家庭购买力，”他对美中高级官员说。

“转型并不容易。但若延后改革，系统风险将持续增加，”他说。

**适应全球规则**

汪洋回应到，“我认为要解决这些问题并达成共识至少需要五年时间。”

汪洋称，中国自1970年代开始经济现代化进程以来，从听取他人意见中学到了很多。但中国对批评的容忍度也是有限的。

汪洋表示，就像美国一样，中国绝对不会接受任何会削弱其根本体制或国家利益的观点，无论它们以何种形式呈现。

中国料将表明对美国政策的关切，包括要求美国方面放宽冷战时期定下的高科技出口管制，并明确中国收购美国企业的审批流程。