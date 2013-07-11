《中美关系焦点》美国和中国同意就双边投资协议重启谈判

港报财经评论：美军攻敍有手尾，股海云涌可预期--信报4月11日
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
这位官员在中美经济会谈间隙简要向记者表示，中国愿意开放更多行业，迎接海外竞争，这是一个振奋人心的迹象。
中国商务部长高虎城向记者表示，中国希望技术性磋商“尽快迈向实质性协商阶段”。
“所有技这些术型磋商已经为实质性谈判做好准备，”他说。“双方有着共同的目标，即寻求减少并弥合两国在贸易和投资关系方面的分歧和壁垒。”
美国商界团体对此举表示欢迎，但提醒称双方还要面对其它许多难题，协议的谈判可能会耗时很长。所有协议均需得到美国参议院批准。
“美国商会去年就呼吁将其作为前提条件。我们很开心看到两国政府都接受了这个挑战，”美国商会国际事务主管Myron Brilliant说。
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透上海4月11日 - 中国股市沪综指周一收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增 加43.2亿元人民币；两市两融余额为9,302.7亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/10 5,433.3 3,869.4 9,302.7 43.2 3,269.39 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。