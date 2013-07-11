《中美关系焦点》美国和中国同意就双边投资协议重启谈判

这位官员在中美经济会谈间隙简要向记者表示，中国愿意开放更多行业，迎接海外竞争，这是一个振奋人心的迹象。

中国商务部长高虎城向记者表示，中国希望技术性磋商“尽快迈向实质性协商阶段”。

“所有技这些术型磋商已经为实质性谈判做好准备，”他说。“双方有着共同的目标，即寻求减少并弥合两国在贸易和投资关系方面的分歧和壁垒。”

美国商界团体对此举表示欢迎，但提醒称双方还要面对其它许多难题，协议的谈判可能会耗时很长。所有协议均需得到美国参议院批准。

“美国商会去年就呼吁将其作为前提条件。我们很开心看到两国政府都接受了这个挑战，”美国商会国际事务主管Myron Brilliant说。