版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 12日 星期五 08:02 BJT

《中美关系焦点》美国和中国同意就双边投资协议重启谈判

美国投资者在中国约90个行业中都面临障碍或所有权限制，而寻求在美国投资的中国企业也经常担心在美国国会遭到政治压力，或因国家安全原因被拒。

“如果双方达成协议，不仅能够保护投资，也能改善美国投资者进入中国市场的准入情况，那就会是一个实质性突破，”咨询公司Rock Creek Global Advisors的Michael Smart说。

“这对投资者而言意味着透明度提高，也是一个解决实质市场准入问题的机会。”

这位要求匿名的财政部官员表示，中国还计划建立上海自由贸易区试点项目，并允许外资参与电子商务等某些特定服务业的竞争。

这名官员还表示，美国预计将在未来几周看到中国自由浮动汇率机制取得更大进展。(完) (编译 张明钧/梁睿雪; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐