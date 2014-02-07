美国参议院批准鲍卡斯出任驻华大使

鲍卡斯2004年3月18日在上海访问的资料图片。 REUTERS/Claro Cortes IV

路透华盛顿2月6日（记者 Patricia Zengerle） -美国参议院周四一致投票批准参议员马克斯·鲍卡斯出任美国驻华大使，以接替现任驻华大使骆家辉。

美国参议院以96票赞成、0票反对的表决结果通过了鲍卡斯出任驻华大使的提名。

鲍卡斯现年72岁，目前担任参议院财经委员会主席，是参议院权高位重的职位之一。他对一些中国贸易做法持强烈反对立场，但曾在1990年代成功地领导美方帮助中国加入世贸组织，还支持美国给予中国永久正常贸易关系地位。

鲍卡斯在提名获得确认后发表感人的告别演说，承诺将致力于加强美中关系。

“美中关系是全球最重要的关系之一，中方和美方都需要正确的关系，”他说。

鲍卡斯自1978年12月以来一直担任参议员，共和党和民主党代表均发表讲话对他称赞有加。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。