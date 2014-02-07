美国参议院批准鲍卡斯出任驻华大使

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月6日 - 钊美国参议院周四一致投票批准参议员马克斯·鲍卡斯出任美国驻华大使，接替现任驻华大使骆家辉。
美国参议院以96票赞成、0票反对的表决结果，通过了鲍卡斯出任驻华大使的提名。
鲍卡斯现年72岁，目前担任参议院财经委员会主席，是参议院权高位重的职位之一。他对一些中国贸易做法持强烈反对立场，但曾在1990年代成功地领导美方帮助中国加入世贸组织，还支持美国给予中国永久正常贸易关系地位。
鲍卡斯在提名获得确认后发表感人的告别演说，承诺将致力于加强美中关系。
“美中关系是全球最重要的关系之一，中方和美方都需要正确的关系，”他说。
鲍卡斯自1978年12月以来一直担任参议员，共和党和民主党代表均发表讲话对他称赞有加。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT