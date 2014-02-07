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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 10:16 BJT

美国参议院批准鲍卡斯出任驻华大使

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月6日 - 钊美国参议院周四一致投票批准参议员马克斯·鲍卡斯出任美国驻华大使，接替现任驻华大使骆家辉。

美国参议院以96票赞成、0票反对的表决结果，通过了鲍卡斯出任驻华大使的提名。

鲍卡斯现年72岁，目前担任参议院财经委员会主席，是参议院权高位重的职位之一。他对一些中国贸易做法持强烈反对立场，但曾在1990年代成功地领导美方帮助中国加入世贸组织，还支持美国给予中国永久正常贸易关系地位。

鲍卡斯在提名获得确认后发表感人的告别演说，承诺将致力于加强美中关系。

“美中关系是全球最重要的关系之一，中方和美方都需要正确的关系，”他说。

鲍卡斯自1978年12月以来一直担任参议员，共和党和民主党代表均发表讲话对他称赞有加。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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