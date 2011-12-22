盖特纳与王岐山通话 讨论全球经济形势

百度裁撤遭受口诛笔伐的医疗业务 并入人工智能和搜索
路透新加坡2月9日 - 中国搜索巨头百度周四在发给路透的声明中称，将关闭部分医疗业务，将健康板块并入人工智能和搜索团队。
路透华盛顿12月21日电---美国财政部一名官员称，美国财长盖特纳周三上午与中国国务院副总理王岐山通话，就中美经济形势交换了意见。
上述官员表示，盖特纳与王岐山还讨论了全球经济形势和中美经济关系。
欧债危机或导致欧洲陷入衰退，影响将波及中美等国家。金正日去世也使朝鲜未来充满不确定性。
关於盖特纳和王岐山的通话，暂无更多细节内容。
美国财政部有关主要贸易夥伴国半年度汇率政策报告的发布已推迟逾两个月之久。美国财政部尚未透露原定10月15日发布的汇率报告将何时公布
奥巴马政府在前五期报告中，均拒绝将中国列为"汇率操纵国"。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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