中美战略与经济对话将于7月在华盛顿举行

路透华盛顿4月13日(记者 Douwe Miedema) - 美国财长雅各布·卢和国务卿克里将在7月与中国高层领导人会面，两国将继续就汇率和朝鲜核威胁等问题进行讨论。

美国财政部称，年度高层论坛--美中战略与经济对话将于7月8日-12日在华盛顿举行。

克里和雅各布·卢将会见中国国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪以及代表团其他成员。

克里刚刚与中国领导人进行过会晤，两国同意以和平方式共同推动朝鲜半岛无核化。

雅各布·卢3月份曾前往中国进行了为期两天的访问，他当时敦促中国在人民币汇率问题上采取更多行动。美国很多人士称，人民币被低估并损害了美国出口。

美国财政部表示，7月份的对话将延续上述两次会谈的议题。

“对话将聚焦于解决两国在双边、地区和全球领域面临的一系列挑战和机遇。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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