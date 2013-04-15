中美战略与经济对话将于7月在华盛顿举行

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透华盛顿4月13日(记者 Douwe Miedema) - 美国财长雅各布·卢和国务卿克里将在7月与中国高层领导人会面，两国将继续就汇率和朝鲜核威胁等问题进行讨论。
美国财政部称，年度高层论坛--美中战略与经济对话将于7月8日-12日在华盛顿举行。
克里和雅各布·卢将会见中国国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪以及代表团其他成员。
克里刚刚与中国领导人进行过会晤，两国同意以和平方式共同推动朝鲜半岛无核化。
雅各布·卢3月份曾前往中国进行了为期两天的访问，他当时敦促中国在人民币汇率问题上采取更多行动。美国很多人士称，人民币被低估并损害了美国出口。
美国财政部表示，7月份的对话将延续上述两次会谈的议题。
“对话将聚焦于解决两国在双边、地区和全球领域面临的一系列挑战和机遇。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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