《中国股市分析》内地股市开放更多外资进入，可望吸引EFT进驻

投资经理称，对于珍贵的投资配额而言，主动管理的封闭式共同基金可能好于被动管理的开放式ETF。

香港Enhanced Investment Products Ltd贝塔产品主管Paul So表示，在香港上市追踪A股的ETF往往采用衍生品，而不是直接购买股票。

这也是Market Vectors China ETF 所采用的策略，这是唯一一个在美国上市并专注中国的ETF，投资者通过该ETF可以投资于内地股票。管理该ETF的资产管理公司Van Eck Associates Corp，拒绝对未来专注中国ETF的计划置评。

Aberdeen Asset Management的商业管理主管Donald Amstad称，主动管理也可以避开公司治理不佳以及少数股东权益保护方面记录较差的企业。Aberdeen Asset Management管理着3,220亿美元的资产，获得了2亿美元QFII投资配额。

许多投资者认为，通过香港或美国对中国进行投资的风险较低，因为这两个地区的司法和监管系统更加发达。

“开放投资途径当然是好事，但真正的考验在于是否能把钱投到公平对待股东的企业，”他表示。“被动管理标准普尔500投资是一回事，但在亚洲，主动管理必不可少。”(完)