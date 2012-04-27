美国财长称欧洲有能力“自救”

路透旧金山4月26日电---美国财长盖特纳周四称，欧洲有能力自行应对债务危机，但也表示，美国通过向欧洲的银行提供美元互换额度提供了帮助。

盖特纳在加州联邦俱乐部（Commonwealth Club of California）发表演讲後称：“欧洲拥有财政来源解决这一问题，我们希望确保各国明白，解决欧债危机的财务负担主要应由欧洲承担。”

他称，美国联邦储备委员会（FED）向欧洲银行提供的美元互换额度对欧洲“大有裨益”，将有助於欧洲银行业增加流动性，并表示，任何人都不应说美国没有帮助欧洲。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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