独家：美国加强控制外资收购 中国海外并购潮遇挫

路透7月20日 - 知情消息人士透露，美国外资审议委员会(CFIUS)今年迄今至少向九宗外资收购美国企业的计划提出反对。对中国海外并购潮而言，这一创纪录的反对数量预示前景不妙。

这表明在特朗普总统的治下，CFIUS正变得越来越谨慎。CFIUS负责审查外资收购是否会给美国国家安全带来风险。

因此，关注美国资产的中资企业和投资者可能面临更多路障。与此同时，随着中资企业在海外频繁出手收购，中国政府也在限制国内资本流出。

2017年迄今，中资企业宣布87宗对美国企业收购案，创下纪录高位，高于2016年同期的77宗。

知情人士称，年初以来CFIUS已向至少九宗交易涉及的公司发出信函，称根据旨在解决潜在国家安全风险问题的拟议措施，他们的交易将被阻止。

这些知情人士称，其中很多交易是科技领域的。代表企业处理CFIUS相关事务的律师表示，网络安全威胁上升以及科技的快速进步，加大了当局确定交易是否造成威胁的难度。

该机构的初步阻止并不一定意味着交易立刻被扼杀。

知情人士称，部分公司今年选择提交新的纾缓措施，以便为交易案保留一线生机，其他公司则撤回申请取消交易。他们要求匿名，因CFIUS与公司之间的互动内容属于机密。

CFIUS今年想否决的多数交易尚未公布。已披露从CFIUS撤回申请并取消交易的公司包括美国电子产品厂商Inseego(INSG.O)和德州石油企业ExL Petroleum Management。前者想把MiFi移动热点业务卖给中国智能手机厂商TCL实业控股(TCL Industries Holdings)， 后者则寻求把资产出售给俄罗斯亿万富豪Mikhail Fridman的L1 Energy。

比而言，2014年全年，在CFIUS开始进行一起调查后，有九笔交易取消。这是CFIUS已公布官方数据的最近一个年份。

很多企业在监管文件中都表示，已经将重要交易提交给CFIUS审批。

这些交易包括：中国蚂蚁金服以12亿美元收购美国汇款公司速汇金(MGI.O)，有中资背景的并购基金Canyon Bridge Capital Partners LLC以13亿美元收购美国芯片公司莱迪思半导体(LSCC.O)。

此外，中国泛海控股集团以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial(GNW.N)，中国半导体投资基金Unic Capital Management以5.8亿美元收购美国半导体测试公司Xcerra(XCRA.O)的交易，也已经向CFIUS提出审批申请。

根据相关公司披露的信息和路透报导，蚂蚁金服已是第二次将交易提交给CFIUS审查；Canyon Bridge和中国泛海控股已经两次重新提交申请，Unic则是首次向CFIUS申请审批。(完)