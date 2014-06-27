环太军演开幕 中国派四舰首次参演

路透华盛顿6月26日（记者 David Brunnstrom/David Alexander） - 以美国为首的“环太平洋-2014”联合军事演习周四在夏威夷拉开帷幕，中国今年首次参加该演习。但分析人士对演习能否缓和因中国海洋权益主张引发的紧张局势持怀疑态度，还有观点称中国当局会借助演习加强其海军力量。

美国及其盟友希望通过中国的参演建立信任，协助避免在海上可能升级为危机的误解。“环太平洋-2014”联合军演为期五周，共有来自22个国家的2.5万人以及55艘舰艇、200余架飞机参加。

但分析人士称，这次演习可能只会帮助中国通过观察美国及其盟友的军力，来加强其海军力量。

五角大楼周四称，原本预计有23个国家参加这次演习，但泰国将不会参加。泰国是美国的长期协约盟友，但自该国5月22日发生军事政变后，美国暂停了与泰国的部分合作项目。

中国派出了四艘舰艇、2架直升机、1个潜水分队、1个特战分队，1个医疗分队，共计1,100余名官兵参加演习。这次演习将持续到8月1日。

美国一位国防官员称，今年的演习将包括“互相着舰 ”（cross-decking）科目，即一国的联络官在演习期间将登上他国的舰艇。

“这对两国都有利，有助于交流，属于双赢的情况，”该官员称。

美国官员称，深化美中军事关系，有助于鼓励提高透明度，建立清晰的沟通。但批评人士提出疑问，即对于中国参加像环太平洋演习这样的活动，中国获得的好处是否远远超过美国及其盟友。

美国海军战争学院中国海事问题研究所研究员Austin Strange称，参加这次演习是中国海军展示其实力、近距离观察他国海军的机会。

“环太平洋演习以及中国的参演……不太可能直接对亚太地区的稳定产生影响，”他说。

美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）的分析师Roger Cliff称，中国从环太平洋演习得到的可能多于放弃的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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