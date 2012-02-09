中美将在习近平访问期间讨论农业贸易问题

路透华盛顿2月9日电---美国农业部周四表示，中美官员下周将在中国国家副主席习近平访问爱荷华州时在当地讨论农业贸易问题。

去年，中国成为美国出口农产品的头号消费国，采购总额达到200亿美元。中国还是世界上最大的大豆和棉花进口国。分析人士表示，中国近期还将成为主要的玉米进口国。

习近平的来访或将为美国带来更多出口贸易订单。美中首次农业研讨会定於下周四在得梅因举行，主要将讨论粮食安全、食品安全、农业可持续发展问题，也可能涉及贸易争端。

本次研讨会是美国农业部长汤姆·维尔萨克(Tom Vilsack)去年11月访华的成果。习近平本次访美期间将参观爱荷华州、加州和华盛顿。

维尔萨克在宣布研讨会时表示：“我很荣幸地欢迎中国国家副主席习近平和农业部部长韩长赋赴美访问。我们或将继续就我们共同关心的问题进行深入对话。”

除肉类贸易外，中美官员可能还会讨论农业生物技术的同步化标准，这也是去年11月会谈的话题之一。美国还想确保苹果和梨的公平市场准入。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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