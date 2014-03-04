米歇尔·奥巴马3月访问中国 将会晤彭丽媛

华盛顿3月3日 -白宫周一宣布，美国“第一夫人”米歇尔·奥巴马本月将到中国三座城市访问，她的母亲和两个女儿将随行，米歇尔还将通过每日更新的旅行博客，与美国学生们分享其旅行见闻。

白宫表示，米歇尔在旅程中将会晤中国国家主席习近平的夫人彭丽媛。

当去年彭丽媛随丈夫习近平出访美国，与奥巴马总统举行非正式会晤时，两位“第一夫人”并未会面。

米歇尔当时致信彭丽媛，称很遗憾错过会面，但希望不久后访问中国。

白宫称，米歇尔计划在3月20-23日间造访北京的一所大学及一所中学，3月24日访问西安，3月25-26日访问成都的一所中学。

白宫官网发表了米歇尔写给学生们的一封信，她在信中称：“无论生活在哪个国家，我们都会面临很多相同的挑战--从确保学生们接受良好教育；到消除贫困、饥饿和疾病；还有面对地球所受的威胁，如气候变化等。”（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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