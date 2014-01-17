美国一飞往北京航班遭遇气流后被迫返航

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透1月16日 -纽约和新泽西港务局发言人称，美联航一飞往北京的航班周四从新泽西州纽瓦克机场起飞，后由于遭遇气流颠簸，被迫返回纽瓦克机场，机上五名空乘人员受伤。
该港务局发言人Joe Pentangelo称，这架美联航89号航班上没有乘客受伤，受伤的空乘人员无生命危险。
机场方面称，这架波音777-200飞机由美国联合大陆控股公司(UAL.N)运营，于当地时间下午1:03（1803GMT）起飞。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
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路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
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