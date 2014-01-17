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时事要闻 | 2014年 1月 17日 星期五 08:45 BJT

美国一飞往北京航班遭遇气流后被迫返航

路透1月16日 -纽约和新泽西港务局发言人称，美联航一飞往北京的航班周四从新泽西州纽瓦克机场起飞，后由于遭遇气流颠簸，被迫返回纽瓦克机场，机上五名空乘人员受伤。

该港务局发言人Joe Pentangelo称，这架美联航89号航班上没有乘客受伤，受伤的空乘人员无生命危险。

机场方面称，这架波音777-200飞机由美国联合大陆控股公司(UAL.N)运营，于当地时间下午1:03（1803GMT）起飞。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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