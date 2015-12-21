中国多名“红色通缉人员”公开生活在美国和加拿大

(本文由路透中文网编译提供)

路透劳德代尔堡/纽约/西雅图/温哥华12月21日 （记者 Elizabeth Dilts/Julie Gordon/Tim Reid） - 美国和加拿大官员已承诺与中国合作，追捕并遣返在海外生活的中国外逃人员。但这种合作被证明成果有限。

中国“百名红色通缉人员”中据信有46人生活在美国和加拿大。迄今为止，其中只有一人被遣回中国。

通缉名单上的另一名女子选择自己从美国回到中国，另有至少一人正在美国一家移民拘留中心等待遣返。

路透发现，许多生活在北美的“百名红色通缉人员”，譬如在佛罗里达州经商的陈伟（音）和在不列颠哥伦比亚省开蘑菇农场的王清伟，都公开以合法移民的身份生活，并未听到美国或者加拿大政府在中国4月发布天网行动“红色通缉令”后对他们有何动作。

“（通缉）名单毁了我的生活，但我不会躲藏，”陈伟接受路透采访说道，他在2005年成了美国公民。“我不知道其他99个人什么样，但我没有做他们说的那些事情。”

中国国家预防腐败局副局长刘建超对路透表示，“百名红色通缉人员”已有17人归案，大多是从与中国有密切关系的国家遣返的，如新加坡、马来西亚、柬埔寨和乌干达等。

美国和加拿大与中国没有签订引渡条约。这意味着在北美仅有的极少面临被遣返的“红色通缉人员”是美加认定犯罪或者违反移民法规的人。

69岁的杨秀珠是“百名红色通缉人员”之一。她对路透称，她是持假护照进入美国。她目前被拘，等待被遣返回中国，已申请庇护。

迄今北美遣返的唯一一名“红色通缉人员”是杨秀珠的弟弟杨进军。杨进军因违反美国移民法规在9月被遣返。

美国发布的声明对将为中国提供的相关协助措辞谨慎。美国司法部发言人称，美国将对中国追捕的逃犯“在美涉嫌进行洗钱或者其他犯罪活动”“积极寻求检控”。

但美国官员也已清楚表明，他们在提供全力合作前需要看到中国提供的犯罪证据。一位要求匿名的美国前安全官员称，中国迄今几乎没有提供针对这些嫌犯的犯罪证据。

加拿大称，将继续与中国就遣返中国涉腐官员的协议展开磋商。按照该协议，加拿大将获得追缴赃款的分成。

尽管加拿大与中国间没有引渡协议，但若有人被发现在签证申请中说谎--譬如谎称带入加拿大的非法金钱是合法所得--其居住权可能被撤销。

至少各有一名中国外逃人员分别取得了美国与加拿大国籍，另有多人获得永久居住权。路透接触的“百名红色通缉人员”名单中的多名人员质疑他们为何被列入该名单。(完)