中国黑客攻击美国商会电脑网络--报道

《华尔街日报》周三引述消息人士报道，中国黑客去年攻破了美国商会的计算机防御系统，获得了该商会运营和300万成员的信息，攻击行动涉及至少300个互联网地址，於2010年5月被发现并关闭。美商会是美国最大商业游说团体。中国外交部发言人刘为民在记者会上否认报道。路透