美媒称中国黑客盗取美重要武器设计

路透华盛顿5月27日 - 《华盛顿邮报》周一报道称，美国20多个主要武器系统设计遭中国黑客盗取。

报道援引国防科学委员会为国防部准备的一份报告称，这些遭到盗取的设计包括作战飞机和作战船只，以及对欧洲、亚洲和海湾地区极端重要的导弹防御系统。

报告中列出的武器还包括美国爱国者导弹系统、美国海军宙斯盾弹道导弹防御系统、F/A-18战斗机以及V—22“鱼鹰”偏转翼直升机、黑鹰直升机和F-35联合攻击战斗机。

报道没有明确提到这种互联网攻击的程度或时间，也未指明网络攻击是否牵涉到美国政府、承包商以及分包商的计算机网络。

《华盛顿邮报》称，计算机间谍行为将会让中国了解在未来冲突中或被利用的情报，例如摧毁通讯系统，破坏数据等。此举还可能会加速中国军事技术的发展，推动中国的国防工业。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。