美国报告称中国军方黑客仍在活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月6日（记者 Deborah Charles/Paul Eckert） - 美国网络安全公司及国会顾问机构周三称，尽管美国今年2月披露中国军方可能涉及一系列网络攻击，但这并未阻止中国军方继续网络攻击活动。

网络安全公司Mandiant今年2月发布报告称，中国人民解放军驻上海的61398部队很可能与美国诸多企业遭网络攻击有关。中国国防部对此坚决否认。

为美国国会提供中国政策顾问服务的美中经济和安全委员会称，Mandiant的披露做法，仅使中国军方短暂收敛了网络攻击行为。

“2013年持续曝光中国网络间谍活动的技术细节，但这并未使得中方改变对通过网络间谍活动窃取经济和商业机密的态度，”该委员会在提交给国会的年度报告草案中称。

路透周三获得的这份报告草案指出，Mandiant的披露做法，只是导致61398部队改变了其网络工具和基础设施，这样未来的网络攻击活动反而变得更难以侦测和归责。

这份报告的终稿将于本月稍晚些时候发布。报告中援引Mandiant专家的说法称，在2月报告发布后大约一个月的时间里，中国军方黑客减少了活动。

中国驻美国使馆发言人耿爽周三重申中方对2月Mandiant报告的回应。

耿爽称，网络攻击具有跨国性、匿名性和欺骗性的特点，不清楚这份报告所指的证据是如何收集的。

耿爽并表示，中国反对网络攻击活动，并根据中国法律法规努力打击网络攻击活动。

Mandiant在2月发布的报告称，解放军61398部队位于上海浦东，拥有可能多达数千名具备熟练英语水平、以及计算机程序和网络运行能力的人员。（完）