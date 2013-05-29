奥巴马与习近平会谈将谈及网络安全问题

路透华盛顿5月28日 - 美国总统奥巴马与中国国家主席习近平下周将在加州会晤，届时他们将会讨论网络安全问题。美国方面愈来愈担心中国对美国军事网络的黑客攻击。

“网络安全问题是本届政府的一项重点工作，这是我们目前很关心的一个问题，”白宫发言人卡尼（Jay Carney）随奥巴马飞往新泽西时在空军一号上告诉记者。

“我们在与中国方面进行的各个层面的会谈中都会谈及这一问题，我可以肯定，在奥巴马总统6月初会晤习主席时，这会是议题之一，”卡尼说。

五角大楼在本月稍早提交给国会的一份报告中强调了其对这一问题的密切关注，指责中国通过网络间谍行为，帮助推动其军事现代化进程。报告称，美国政府一直受到似乎“可以直接追溯到中国政府及军方的”网络黑客攻击。

不过对于周二《华盛顿邮报》报道称中国黑客窃取了美国数十项重大武器系统设计一事，五角大楼发言人利特尔（George Little）和其他国防部官员表示，报道援引的报告已经过时了，而且报道有夸大其词之嫌。

利特尔通过声明表示：“我们对自己的武器装备充满信心……有关网络入侵一定程度上削弱了我们武器能力和技术优势的说法是不正确的。”

国防部一位发言人称，报道所援引的国防科学委员会报告中的部分发现已经过时，因为研究中很大一部分早在两年前已经完成了，不过相关信息凸显了需要密切关注的部分安全问题。（完）