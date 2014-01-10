美国称中国南海渔业限制新规系挑衅行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月9日（记者 David Brunnstrom） - 美国周四称，中国在南海实施的新渔业限制措施具有“挑衅性和潜在危险”。

海南省去年11月通过的新渔业法办法于今年1月1日起生效，规定外国渔船进入海南省管辖水域进行渔业活动应当经中方主管部门批准。

这项法规若被普遍执行，可能加剧南海紧张局势。中国、菲律宾、马来西亚、文莱及越南等国均声称对南海或其部分拥有主权。

美国国务院发言人Jen Psaki在新闻发布会上称：“（中方）通过这些限制他国在南海有争议水域进行渔业活动的办法，是具有挑衅性和潜在危险的行为。”

“中国没有根据国际法就这些广泛的海上主张行为作任何解释或提出依据。”Psaki说道。

“我们的一贯立场是：有关各方应避免任何引发紧张局势、破坏以外交或其他和平方式解决分歧前景的单边行动。”

菲律宾外交部发言人Raul Hernandez称，该国政府已要求驻北京大使馆收集更多有关这项新规的信息。

路透尚未联系到海南省官员发表评论。中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上回答相关问题时称，中国是海洋国家，沿海省份根据国家法律制订地方法规，规范海洋生物资源养护、利用和管理，完全是正常的、例行的做法。

“《海南省实施<渔业法>办法》颁布于1993年，2008年第一次修订，此次系第二次修订，目的是为了加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，维护渔业生产者合法权益，保障水产品质量安全，促进渔业可持续健康发展，保护渔业资源和生态环境，”华春莹称。（完）