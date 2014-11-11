版本:
中国
时事要闻 | 2014年 11月 11日 星期二 14:12 BJT

美国称将继续就香港言论和集会自由向中国施压

路透北京11月11日 - 白宫副国家安全顾问Ben Rhodes周二称，美国将继续就香港问题向中国施压。目前香港的“占中”示威活动已持续六周有余。

Rhodes在北京APEC峰会间隙的记者会上称，言论和集会自由是普世价值，包括香港。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐