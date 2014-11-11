美国称将继续就香港言论和集会自由向中国施压

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月11日 - 白宫副国家安全顾问Ben Rhodes周二称，美国将继续就香港问题向中国施压。目前香港的“占中”示威活动已持续六周有余。

Rhodes在北京APEC峰会间隙的记者会上称，言论和集会自由是普世价值，包括香港。(完)