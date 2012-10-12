前加拿大情报高官称华为风险可控

6月19日在新加坡电信展拍到的华为展厅中的公司标志。 REUTERS/Tim Chong

路透渥太华10月10日电---加拿大情报机构一位前高官周三表示，尽管中国华为技术有限公司HWT.UL很可能帮助中国政府从事网络间谍活动，但加拿大的电讯公司并不需要与该公司停止业务往来。

原加拿大安全情报局(CSIS)第三号人物、该机构副主管Ray Boisvert称，华为确实存在隐患，但其威胁可控。

Boisvert对加拿大政府将华为排除在该国政府一个通讯网络建设项目之外这一决定表示赞同。但在政府业务之外，如与加拿大电信运营商Telus Corp(T.TO)之间的合作，Boisvert则作出了不同结论。

他对路透记者表示，“即便华为确实从事网络间谍活动，(在庞大的信息流面前)也很难找到有用的信息，那好比在拥有亿万条鱼的海洋中寻找那几条重要的。”

美国众议院情报委员会周一警告，中国可能利用华为和中兴(0763.HK)生产电讯设备中的软件从事网络间谍活动，并对核心系统造成威胁。华为和中兴分别为全球第二和第五大的路由器和电讯设备生产商。

该委员会敦促美国企业停止与华为和中兴的业务往来，并建议加拿大公司效仿此举。澳大利亚已政府禁止华为参与投标该国全国宽带项目。

华为加拿大分公司发言人Scott Bradley对针对华为的指控予以否认，他同时承认中国电信设备制造商会面对额外的考量和更高的门槛。

华为事件或将影响中国国有公司中海油(0883.HK)对加拿大油企NexenNXY.TO出价151亿美元的收购案。该国政府必须确定此收购案是否会给加拿大带来“净收益”。（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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