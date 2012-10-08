华为和中兴回应美国会报告 反驳安全威胁论

路透华盛顿10月7日电（记者 Jim Wolf）---美国众议院情报委员会在将於周一公布的一份报告草案中称，美国应将中国两大电信设备制造商华为和中兴通讯拒之门外，原因是中国政府对这两家公司的潜在影响对美国构成安全威胁。

根据对上述两家公司长达11个月的调查，该情报委员会负责人称，美国情报机构必须关注华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)在美国拓展业务的举动，并要尽可能多地向民间部门告知相关的间谍威胁。

华为是继瑞典爱立信(ERICb.ST)之後的全球第二大电信设备制造商，中兴通讯则名列第五位。

华为发言人William Plummer在发给路透的电邮声明中，反驳了该委员会的指控。

“毫无根据地建议或声称华为特别容易进行网络破坏活动，不仅忽略了技术及商业现实，还严重威胁美国的就业和创新，这不但无助於保护国家安全，还会对公共及民间应对全球及行业面对的网络挑战带来危险的政治干扰，”他说。

中兴通讯则发布了向情报委员会所致信函的副本，称该公司对情报委员会声称其受命于或由中国政府控制“表示严重不同意”。

“中兴通讯不应当成为这次调查的重点，而多数西方大型企业却被排除在外，”该公司称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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