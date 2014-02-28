中国发文批评美国人权问题

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京2月28日 - 中国周五发表《2013年美国的人权纪录》，指出美国存在很严重的人权问题，包括网络监控和童工等。
美国周四发布了《2013年国别人权报告》，提到了中国的一些正面改革，但指责中国继续对自由和活动人士加强控制等作法。
新华社在报道中指出，美国对自身的人权状况百般遮掩，讳莫如深。
报道称，美国实施的“棱镜计划”悍然违反国际法，严重侵犯人权。
报道还提到，美国枪击案件不断发生。“2013年，美国发生了30起死亡四人以上的枪击案，共造成137人死亡。”
报道指出：“2004年以来，美国已在巴基斯坦进行了376次无人机袭击，造成多达926名平民死亡。”
报告涉及很多问题，包括美国的失业率、农业童工和单独囚禁酷刑等。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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