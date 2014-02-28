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时事要闻 | 2014年 2月 28日 星期五 18:41 BJT

中国发文批评美国人权问题

路透北京2月28日 - 中国周五发表《2013年美国的人权纪录》，指出美国存在很严重的人权问题，包括网络监控和童工等。

美国周四发布了《2013年国别人权报告》，提到了中国的一些正面改革，但指责中国继续对自由和活动人士加强控制等作法。

新华社在报道中指出，美国对自身的人权状况百般遮掩，讳莫如深。

报道称，美国实施的“棱镜计划”悍然违反国际法，严重侵犯人权。

报道还提到，美国枪击案件不断发生。“2013年，美国发生了30起死亡四人以上的枪击案，共造成137人死亡。”

报道指出：“2004年以来，美国已在巴基斯坦进行了376次无人机袭击，造成多达926名平民死亡。”

报告涉及很多问题，包括美国的失业率、农业童工和单独囚禁酷刑等。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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