奥巴马欢迎习近平访美 但对主要问题保持坚定立场

美国总统奥巴马周二对来访的中国国家副主席习近平表示，中国必须同其他主要国家一样，遵守相同的贸易规则。他并表示将继续就人权问题向中国施压。奥巴马在与习近平的会晤中表示，美国欢迎中国的“和平崛起”，但也暗示两国在经济和军事竞争中还会存在摩擦。路透