网络攻击问题将为中美首脑峰会投下阴影

路透华盛顿6月1日(记者 Steve Holland/Matt Spetalnick) - 中美两国首脑的非正式峰会并不悠闲。中国新的领导层寻求在国际谈判中发挥更大角色，美国则加以阻拦，特别是利用互联网空间斗争作为话题。

美国总统奥巴马和新当选的中国国家主席习近平周五将在南加州一处相对非正式的度假地举行会晤，旨在在避开华盛顿的镁光灯情况下了解彼此。

中美近几十年高级别的会晤一直无法与美国前总统尼克松1972年访华破冰之旅相媲美。尼克苏访华结束了中美两国数十年的隔阂。

但中国专家表示，如果奥巴马和习近平能发展个人关系，且至少在实质性问题上有所进展，此次峰会可能会取得某些历史性意义。

尽管中国担心美国利用“回归亚洲”政策对华实行军事包围，但网络攻击话题对奥巴马而言是最为紧迫的问题。

一名美国高官在谈到互联网安全问题时表示：“奥巴马总统希望能够在闭门会议中与习近平就我们具体关注的问题进行艰苦和开诚布公的对话。源自中国的网络问题和活动已对我们的公司、我们的国家利益和两国的关系造成有害影响。”

这名官员称，奥巴马不会羞于提出美国对黑客行动的担忧，也不会接受中国形式上的抗议说法，即中国亦是海外网络攻击的受害者。

一名奥巴马政府的官员周六表示，一个此前达成共识的两国网络安全高级别工作组将在7月首次举行会议，并在此后定期举行，这成为两国因网络攻击问题出现的紧张关系略有缓和的迹象。这名官员称，工作组不仅会聚焦网络攻击问题，也会“制定互联网运营规则。”

奥巴马政府的另一名高官在提到与中国的网络安全分歧时表示：“很显然，两国关系的竞争本质会始终存在，但双方都需要遵守游戏规则也是可能的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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