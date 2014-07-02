美财长称美中网络窃密摩擦不会影响美中战略与经济对话

路透华盛顿7月1日（记者 Jason Lange） - 美国财长雅各布·卢周二称，在美中高官下周举行战略与经济对话时，美国对中国入侵美国企业的网络间谍活动的关注，将不会阻碍两国在其他方面的进展。

“我对我们今年将能再次取得一些进展持乐观态度，”雅各布·卢在 美中贸易全国委员会主办的一个活动上称。“尽管我们两国之间存在其他问题，但继续进行经济磋商符合两国的利益。”

但他淡化取得重大突破的可能性，称有关中美会在此类对话中达成双边投资协议的想法不切实际。美中战略与经济对话将于7月9-10日举行。

雅各布·卢还称对中国经济改革的缓慢进展感到失望，并举例说中国周一公布的取消一些外资投资限制计划就很一般。

中国和美国相互指责对方进行大规模网络监控活动，中国还怀疑美国支持与中国关系紧张的亚洲盟友，特别是越南和菲律宾。

许多分析人士认为，这些摩擦会阻碍中美之间协调经济政策方面的进展。

但雅各布·卢指出，组织上述对话就是为了来防止此类干扰。中美官员将就众多问题举行平行磋商。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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