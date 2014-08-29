中美领导人将再次举行非正式峰会

路透华盛顿8月28日(记者 David Brunnstrom) - 美国总统奥巴马和中国国家主席习近平计划在11月北京APEC峰会后再次举行非正式峰会。习奥曾于去年11月在加州“阳光之乡”庄园举行非正式峰会。

亚太经合组织领导人将于11月10日-11日在北京会晤。奥巴马计划11月12日留在中国，与习近平举行双边会议。之后，他将前往缅甸参加东亚峰会，及前往澳大利亚参加在那里举行的G20会议。

美国国务院负责APEC会议的高级官员王晓岷(Robert Wang)表示，奥巴马与习近平会晤的细节还在讨论中，但美方认为去年6月在加州“阳光之乡”的非正式峰会是“做事的一种有效途径”。

王晓岷周三在华盛顿的新闻发布会上表示：“中方似乎接受这种方式，但至于他们的确切计划，我们目前真的不清楚非正式峰会是在北京，还是在其他什么地方。但我想这是中方将与我们讨论的问题。”

王晓岷表示，会谈将着眼于扩大合作领域，同时寻求管控分歧。

“中美之间有很多问题，到目前为止，我认为我们能够处理这些问题。”

中美间有着紧密的经贸关系，但双方在有关中国的领土主张和网络间谍等问题上存在分歧。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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