中国投资者位居美国2013年国家安全审查榜首

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿2月26日 - 奥巴马政府周四在一份报告中称，2013年美国外国投资委员会(CFIUS)对中国投资者的审查力度，超过其他国家的投资者。
在中国与美国就双边投资协定展开谈判之际，该报告可能加剧中美紧张关系。
中国企业感觉他们被华盛顿区别对待了，美国则宣称从不歧视任何国家，称对中国投资者的审查增多是由于来自中国的投资增加。
CFIUS数据显示，2013年该委员会对21宗由中国企业或个人提议的投资项目进行了审查，占该委员会审查投资项目总数的五分之一左右；日本和加拿大投资者紧随其后，分别有18和12宗交易被审查。该委员会主要审查外国在美国投资对美国国家安全的影响。
近年来一些中国投资者在美国的重大投资项目在该委员会遇阻。不过近期中国安邦保险收购纽约华尔道夫酒店（WaldorfAstoria Hotel）的交易被放行。
中美若达成投资协定，两国间直接投资的规模有望改观。美方预计中国在谈判中将谈到对CFIUS审查的顾虑。
中国发展研究基金会副秘书长方晋表示，在中国，关于中美投资协定事宜，谈得最多的就是CFIUS的审查。
本月早些时候，方晋在华盛顿一次会议上指出，在CFIUS审查的案例中，中国企业所占比例过高。
2013年看起来是如此。美国商务部数据显示，2013年流入美国的外国直接投资（FDI）中，中国仅占不到1%。但据民间估计，中国在美国FDI中所占的比例可能比官方数据要高出几倍，因计入了经由新加坡等第三方国家进行的投资。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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