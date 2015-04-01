美财长称美国随时准备欢迎亚投行

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透华盛顿3月31日 - 美国财长雅各布·卢周二称，只要中国主导的亚洲基础设施投资银行（亚投行）能与现有机构形成互补，并实施高标准治理，则美国随时准备欢迎亚投行。
雅各布·卢称，若亚投行能与现有机构合作，则表明其支持方致力于推动高标准治理。
他称：“在北京的会谈中，中方领导人明确表示他们希望实现高标准，并欢迎合作，这令我受到鼓舞。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透横滨5月4日 - 惠誉董事Mervyn Tang周四表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。
路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。