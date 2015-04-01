美财长称美国随时准备欢迎亚投行

路透华盛顿3月31日 - 美国财长雅各布·卢周二称，只要中国主导的亚洲基础设施投资银行（亚投行）能与现有机构形成互补，并实施高标准治理，则美国随时准备欢迎亚投行。

雅各布·卢称，若亚投行能与现有机构合作，则表明其支持方致力于推动高标准治理。

他称：“在北京的会谈中，中方领导人明确表示他们希望实现高标准，并欢迎合作，这令我受到鼓舞。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。