中美战略与经济对话开幕 美官员称磋商“坦诚、中肯”

路透华盛顿6月22日（记者 David Brunnstrom） - 美国一位高官称，中美以“坦诚、中肯的”磋商开启为期三天的战略与经济对话。

该官员称，副国务卿布林肯（Antony Blinken）率领的美方代表团周一重申美国对中国在南海主权主张的关切。

该官员还透露，美方还将直言不讳地表达美国对网络安全的担忧。

有超过400名中国官员在华盛顿参加本轮中美战略与经济对话，美方有8名内阁官员与会。

当前正值中美两国间互信减退、分歧扩大，不过两国仍保持紧密的经济关系。

中美双方将强调多领域的合作来缓和紧张关系，合作领域包括抗击气候变化、关注伊朗和朝鲜核项目、打击伊斯兰激进组织以及支持全球发展等。

该官员称：“我们与中国达成共识，将努力扩大利益重合的领域并加强这些领域的合作。”该官员称，目的并非“掩饰”存在争议的问题或“保留各自意见”，而是旨在缩小分歧、避免误判。

布林肯和美国国务卿克里将与中国国务委员杨洁篪和副外长张业遂共同主持安全方面的磋商。

美国财长雅各布·卢和中国国务院副总理汪洋则将共同主持关于经济方面的磋商。

此外中方高官周三将在白宫与奥巴马会面。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。