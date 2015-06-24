中美举行战略与经济对话 美方对网络安全深表关切（更新版）

路透华盛顿6月23日（记者 Jason Lange/David Brunnstrom） - 美国周二在中美战略与经济对话中称，中国政府支持的网络窃密活动是一个重要问题，同时强调保持亚洲海上航线开放的必要性。

中美双方在两国战略与经济对话开幕讲话中表达了建立建设性双边关系的愿望，中国表示两国将管控分歧，并且应当避免对峙。

但安全问题引发的紧张关系，令两国深化经济关系的努力受损。中美两国正在进行双边投资协定的谈判。

“特别是在网络空间方面，我们对中国政府支持的网络窃密活动仍深表关切，”美国财长雅各布·卢在对话期间称。

雅各布·卢称，此类网络攻击活动的目标是美国企业。雅各布·卢没有提及美国政府机构电脑系统在近几个月遭到攻击的事情。美国官员将美国政府部门网络遭攻击归咎于中国黑客。

美国副总统拜登周二早些时候表示，中美在本轮战略与经济对话中可能无法解决全部分歧，但双方应当就此作出努力。

“我们必须坚持努力，日复一日，”拜登说。

中国国务院副总理刘延东在《今日美国报》发表的署名文章中称，只要彼此敞开心扉，相互尊重，求同存异，就可以跨越任何鸿沟，让两国关系的道路越走越宽。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。