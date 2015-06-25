中美战略与经济对话落幕 双方强调合作承认分歧

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿6月24日（记者 David Brunnstrom） - 中美为期三天的年度战略与经济对话落幕，双方着重强调两国关系的积极方面，但在网络和海上安全等议题方面的分歧并未缩小。
美国财长雅各布·卢称，双方承诺将努力促成双边投资协定，且中方已承诺将限制对汇市的干预。中国还承诺进一步放开汇率、开放资本市场并扩大对外国金融服务公司的市场准入。
两国并强调在抗击气候变化方面的合作、对伊朗与朝鲜核项目的共同关切，以及共同抗击伊斯兰激进组织和支持全球发展等。
双方均称磋商“坦诚、中肯”，但亦重申在中国的南海主权主张、网络安全方面仍存在分歧，而这两个议题是影响两国间互信的重要因素。
美国国务卿克里告诉记者，美国仍对网络攻击“深表关切”。美国政府电脑网络近期遭大规模攻击，美国官员将此归咎于中国黑客。
克里并指出，南海航行和飞行自由攸关美国国家利益。
中国国务委员杨洁篪指出，两国应在网络安全方面开展合作，并呼吁华府在南海问题上公正客观。
杨洁篪指出，中方已表明维护主权的坚定决心，敦促美国予以尊重。
但他指出南海的航行自由是有保障的，称中方相信未来在南海航行自由方面不会有什么问题。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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