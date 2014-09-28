美国企业对在华商业前景乐观情绪消退--民调

路透华盛顿9月26日 - 下周一将正式发布的一项民调显示，美国企业对于在中国的商业前景日渐持不太乐观的看法，享有优惠待遇的本土企业日益激烈的竞争是一个主要挑战。

美中贸易全国委员会(USCBC)对旗下200多家会员企业的高管进行的调查显示，他们对于在华未来五年商业前景的乐观态度正在消退。

这份调查显示，31%的受访者对于中期前景感到乐观，2013年时这一比例为39%。

83%的受访者表示，他们在中国的运营是盈利的，2013年这一比例为91%。半数受访者计划在未来12个月增加在中国的投资。

调查显示，美国企业在华经营的头号挑战是来自国内对手的竞争，知识产权的执法和外国投资限制分列第二和第三位。

USCBC主席傅强恩(John Frisbie)在声明中表示：“美国企业的乐观情绪继续受中国政策不确定性的影响。”

雪佛龙(CVX.N)、IBM(IBM.N)、谷歌(GOOGL.O)和沃尔玛(WMT.N)都是该组织的成员。

多数受访者认为，中国竞争对手拥有外国企业所没有的优惠，例如优先融资或税收优惠。国内公司的竞争被视为是限制外国公司盈利的主要因素，其次是成本增加。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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