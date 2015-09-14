美国财长敦促中国进一步开放经济

路透华盛顿9月11日 - 美国财长雅各布·卢周五敦促中国展示其向更多外资开放经济的承诺。

美国财政部官员称，雅各布·卢周五与中国国务院副总理汪洋通了电话。这是双方为中国国家主席习近平本月晚些时候访美做准备工作的一部分。

该官员称，雅各布·卢“强调了中国通过向外资进一步开放其经济、解决科技及农业等领域贸易壁垒来展示其改革承诺的重要性”。（完）