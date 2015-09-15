奥巴马将举行国宴欢迎习近平对美国进行国事访问

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月15日 - 美国白宫周二称，美国总统奥巴马将于9月25日举行国宴欢迎赴美进行国事访问的中国国家主席习近平。
“习近平主席的到访将使中美有机会在一系列全球性、区域性和关系双方利益的双边问题上扩大合作，并可使奥巴马总统与习近平主席建设性地探讨两国存有分歧的领域，”白宫发表声明称。
“奥巴马总统和夫人将于9月25日晚举行国宴欢迎习近平主席与彭丽媛夫人。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。