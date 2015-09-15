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时事要闻 | 2015年 9月 16日 星期三 07:46 BJT

奥巴马将举行国宴欢迎习近平对美国进行国事访问

路透华盛顿9月15日 - 美国白宫周二称，美国总统奥巴马将于9月25日举行国宴欢迎赴美进行国事访问的中国国家主席习近平。

“习近平主席的到访将使中美有机会在一系列全球性、区域性和关系双方利益的双边问题上扩大合作，并可使奥巴马总统与习近平主席建设性地探讨两国存有分歧的领域，”白宫发表声明称。

“奥巴马总统和夫人将于9月25日晚举行国宴欢迎习近平主席与彭丽媛夫人。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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