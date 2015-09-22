苏珊·赖斯称中国必须停止国家支持的网络间谍活动

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月21日 - 美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯周一对中国发出严厉警告称，国家支持的网络间谍活动必须停止，称这种活动不只是一个刺激因素，还是影响中美关系未来的一个关键因素。
赖斯在乔治华盛顿大学发表了上述言论，她并称美国将坚持维护在有争议的南中国海地区的航行和贸易自由。
赖斯称，奥巴马总统将于本周稍晚与习近平就上述问题以及双方在人权方面的分歧进行开诚布公的交流。（完）
编译：刘珞焱
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。