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时事要闻 | 2015年 9月 22日 星期二 08:26 BJT

苏珊·赖斯称中国必须停止国家支持的网络间谍活动

路透华盛顿9月21日 - 美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯周一对中国发出严厉警告称，国家支持的网络间谍活动必须停止，称这种活动不只是一个刺激因素，还是影响中美关系未来的一个关键因素。

赖斯在乔治华盛顿大学发表了上述言论，她并称美国将坚持维护在有争议的南中国海地区的航行和贸易自由。

赖斯称，奥巴马总统将于本周稍晚与习近平就上述问题以及双方在人权方面的分歧进行开诚布公的交流。（完）

编译：刘珞焱

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