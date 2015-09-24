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时事要闻 | 2015年 9月 25日 星期五 07:59 BJT

习近平抵达华盛顿 继续对美国进行国事访问

路透华盛顿9月24日（记者 Michael Martina/Jeff Mason） - 中国国家主席习近平周四抵达华盛顿，继续对美国进行国事访问，他将同美国总统奥巴马举行会晤。

习近平和夫人彭丽媛乘坐的专机抵达华盛顿安德鲁斯空军基地，美国副总统拜登到机场欢迎。华盛顿是习近平此次访美之行的第二站。

周四晚，奥巴马将举行私人工作晚宴接待习近平。

周五，白宫将鸣21响礼炮欢迎习近平，奥巴马将同习近平举行正式峰会并召开联合新闻发布会，还将举行国宴欢迎习近平。

在习近平此次访问期间，预计中美双方不会有政策方面的突破，但可能会宣布一些较为温和的成果，包括推动达成中美双边投资协定方面的进展、降低在亚太地区空中对抗风险新规则等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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