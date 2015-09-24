习近平抵达华盛顿 继续对美国进行国事访问

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月24日（记者 Michael Martina/Jeff Mason） - 中国国家主席习近平周四抵达华盛顿，继续对美国进行国事访问，他将同美国总统奥巴马举行会晤。
习近平和夫人彭丽媛乘坐的专机抵达华盛顿安德鲁斯空军基地，美国副总统拜登到机场欢迎。华盛顿是习近平此次访美之行的第二站。
周四晚，奥巴马将举行私人工作晚宴接待习近平。
周五，白宫将鸣21响礼炮欢迎习近平，奥巴马将同习近平举行正式峰会并召开联合新闻发布会，还将举行国宴欢迎习近平。
在习近平此次访问期间，预计中美双方不会有政策方面的突破，但可能会宣布一些较为温和的成果，包括推动达成中美双边投资协定方面的进展、降低在亚太地区空中对抗风险新规则等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。