市场热谈：美国公司对中资并购企业疑心重、要求多

2016年1月21日在北京拍到的人民币与美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透4月27日 - 中国生命科学创业家周巍上个月向美国基因测试公司Affymetrix提交15亿美元的竞标，超出已获同意并购方赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific Inc)(TMO.N)约13亿的出价。几天后，周巍接获一个不寻常的最后期限通知。

Affymetrix执行长Frank Witney致电周巍，给了他五天时间将全额收购款以及须向赛默飞世尔支付的分手费打入一个托管账户。周巍是Affymetrix的前高管，此次交易由中国的武岳峰资本提供资金支持。

收购美国企业的买家一般不会面临这样的要求。但Affymetrix的董事会就这么决定了，因为周巍的财团没有重大美国资产，如果交易告吹，Affymetrix将几乎没有任何追索权。

周巍的投行专员回应称，只可以将财团1亿美元的分手费打入托管账户，而且需要数周时间。Affymetrix随即决定继续与赛默飞世尔的协议。

监管文件中陈述这些考虑因素，凸显了许多中国买家在说服美国公司达成交易上所面临的挑战，在与美国企业展开竞购的情况下尤其如此。

传统上而言，最大障碍向来是美国外资审议委员会(CFIUS)，该委员会检视各个交易中的是否存在国家安全威胁。

但随着中国买方收购活动于今年升温，撮合交易的美国投行也开始留意到中国方面的融资及监管风险。

这类风险的最大案例，就是安邦保险集团上月意外退出以140亿美元收购喜达屋酒店集团(Starwood)HOT.N的交易，喜达屋最终仍是被万豪国际(Marriott International)(MAR.O)纳入麾下。

美国企业希望确定的是，中国买家已经取得中国商务部等机构的同意，且其背后融资是可靠的。

“若买家在融资或取得商务部批准方面存在不确定性，则他们必须提出可观数额的分手费，才能够提高其收购竞争力，”Jones Day律师事务所并购业务主管Robert Profusek表示。

中国海洋航运巨头海航集团2月敲定协议，以约60亿美元收购美国电子产品分销商Ingram MicroIM.N，同时同意在托管账户存入4亿美元，一旦收购交易未能通过监管机构或反垄断审查，这笔资金将支付给后者。

这笔反向终止费占该交易规模的6.6%，表明对中国买家提出了更高的保证要求。相比之下，美国收购方的反向终止费通常都在3%左右。

**报价竞争**

如果中国求购方试图收购已经拿到竞争性报价的美国企业，可能很难让后者放弃待敲定的协议。

比如，中国起重机制造商中联重科(1157.HK)用了六个月的时间来说服美国同业特雷克斯(Terex)(TEX.N)放弃与芬兰科尼集团(Konecranes)KCR1V.HE的合并协议，转而接受自己的报价。现在中联重科的报价超过34亿美元。

交易人士称，插手未完成的交易是符合逻辑的。一些中国买家自己缺乏提出收购的资源和信心，于是借力于其他相关方的付出。

在缺少竞争的环境中谈判，中国企业极力讨价还价。投资银行Jefferies LLC执行长Richard Handler在一次采访中称，他旗下的投资银行家和客户均认为中国买家是“强硬的谈判者”。该投行曾在10家美国企业出售给中国买家，规模共计60亿美元的交易中，扮演过顾问的角色。

由墨盒芯片生产商珠海艾派克科技股份有限公司牵头的一个中国财团，上周以36亿美元就收购利盟国际LXK.N达成协议，该财团通过中国银行纽约支行开出信用证，以1.5亿美元的分手费(是该交易规模的4%)确保了此项交易，而不是通过托管方式。

接近公司的匿名消息人士称，利盟国际六个多月前即已在寻求出售，但并没有收到令其满意的收购报价。所以比起那些要求完全托管的美国企业而言，该公司在谈判中处于弱势。

几乎没有什么证据可以显示中国收购方支付的费用高于平均值。汤森路透今年追踪了66宗涉及美国收购方和买家的交易，交易价值与一年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的平均比率为11.3，而六宗中国收购案的这一比率为9.9。

较之公开上市公司，私募股权企业更易于与中国买家达成交易，因为一旦出现差错，私募股权企业并不会面临股东因法律纠纷所带来的威胁。

一些私募股权公司寻求利用这一优势，在美国公开上市企业与中国收购方之间起到“桥梁”作用。以安邦为例，美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)以60亿美元将Strategic Hotels & Resorts Inc私有化，三个月之后，安邦同意以约65亿美元从黑石集团手中收购Strategic Hotels & Resorts Inc。(完)