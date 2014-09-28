美国企业对在华商业前景乐观情绪消退--民调

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月26日 - 下周一将正式发布的一项民调显示，美国企业对于在中国的商业前景日渐持不太乐观的看法，享有优惠待遇的本土企业日益激烈的竞争是一个主要挑战。
美中贸易全国委员会(USCBC)对旗下200多家会员企业的高管进行的调查显示，他们对于在华未来五年商业前景的乐观态度正在消退。
这份调查显示，31%的受访者对于中期前景感到乐观，2013年时这一比例为39%。
83%的受访者表示，他们在中国的运营是盈利的，2013年这一比例为91%。半数受访者计划在未来12个月增加在中国的投资。
调查显示，美国企业在华经营的头号挑战是来自国内对手的竞争，知识产权的执法和外国投资限制分列第二和第三位。
USCBC主席傅强恩(John Frisbie)在声明中表示：“美国企业的乐观情绪继续受中国政策不确定性的影响。”
雪佛龙 、IBM 、谷歌 和沃尔玛 都是该组织的成员。
多数受访者认为，中国竞争对手拥有外国企业所没有的优惠，例如优先融资或税收优惠。国内公司的竞争被视为是限制外国公司盈利的主要因素，其次是成本增加。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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