美财长称美中网络窃密摩擦不会影响美中战略与经济对话

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月1日 - 美国财长雅各布·卢周二称，在美中高官下周举行战略与经济对话时，美国对中国入侵美国企业的网络间谍活动的关注，将不会阻碍两国在其他方面的进展。
“我对我们今年将能再次取得一些进展持乐观态度，”雅各布·卢在 美中贸易全国委员会主办的一个活动上称。“尽管我们两国之间存在其他问题，但继续进行经济磋商符合两国的利益。”
但他淡化取得重大突破的可能性，称有关中美会在此类对话中达成双边投资协议的想法不切实际。美中战略与经济对话将于7月9-10日举行。
雅各布·卢还称对中国经济改革的缓慢进展感到失望，并举例说中国周一公布的取消一些外资投资限制计划就很一般。
中国和美国相互指责对方进行大规模网络监控活动，中国还怀疑美国支持与中国关系紧张的亚洲盟友，特别是越南和菲律宾。
许多分析人士认为，这些摩擦会阻碍中美之间协调经济政策方面的进展。
但雅各布·卢指出，组织上述对话就是为了来防止此类干扰。中美官员将就众多问题举行平行磋商。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26