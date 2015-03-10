中美关系：美国对中国汇率政策仍不满意，希望中国加快汇改

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透华盛顿3月9日 - 美国周一敦促中国加快进行汇改，允许市场决定人民币汇率。
“过去几年取得了进展，但必须扩展和巩固这方面的努力，”美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在一次讲话中称。
希茨上个月承认，7月以后，中国明显停止干预汇市压低人民币汇率。
希茨讲话后被问及人民币价值是否仍被低估时称，北京在向由市场决定汇率转变方面有所进展，但北京在汇市的活动应该更加透明。
他在讲话中还警告，淡忘2007-09年金融危机，将给国际社会加强银行业监管的努力带来风险。
他表示，美国非常希望20国集团(G20)在11月的峰会上能确定大型银行的流动性新标准。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周