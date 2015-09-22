苏珊·赖斯称中国必须停止国家支持的网络间谍活动

路透华盛顿9月21日 - 美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯周一对中国发出严厉警告称，国家支持的网络间谍活动必须停止，称这种活动不只是一个刺激因素，还是影响中美关系未来的一个关键因素。

赖斯在乔治华盛顿大学发表了上述言论，她并称美国将坚持维护在有争议的南中国海地区的航行和贸易自由。