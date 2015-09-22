苏珊·赖斯称中国必须停止国家支持的网络间谍活动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月21日 - 美国总统国家安全事务助理苏珊·赖斯周一对中国发出严厉警告称，国家支持的网络间谍活动必须停止，称这种活动不只是一个刺激因素，还是影响中美关系未来的一个关键因素。
赖斯在乔治华盛顿大学发表了上述言论，她并称美国将坚持维护在有争议的南中国海地区的航行和贸易自由。
赖斯称，奥巴马总统将于本周稍晚与习近平就上述问题以及双方在人权方面的分歧进行开诚布公的交流。(完)
编译：刘珞焱
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”